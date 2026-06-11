В аеропорту Варшави конфіскували 47 кг марихуани, яку перевозили в банках з мандаринами

У варшавському аеропорту Шопена правоохоронці виявили партію марихуани вартістю понад 2 мільйони злотих (470 тис. євро), які перевозили у банках з консервованими мандаринами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вантаж, що надійшов із Таїланду, містив 180 банок з м’якоттю мандаринів. Правоохоронці відібрали 3 випадкові банки з партії для перевірок. У кожній із них, окрім фруктів, було заховано також пакетик із сушеною рослиною. Експертиза підтвердила, що це марихуана.

Виявилося, що наркотики були заховані в кожній зі 180 банок. Загалом було вилучено понад 47 кг марихуани.

Справу щодо виявленої контрабанди розслідує Відділ досудового розслідування Мазовецького митно-податкового управління у Варшаві під наглядом Районної прокуратури Варшава-Охота.

Згідно з польським законодавством, за контрабанду великої кількості наркотичних засобів передбачено покарання у вигляді від 3 до 20 років позбавлення волі.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

У січні у Нідерландах вилучили кокаїн у вантажі фруктів на майже 11 млн євро.

Повідомлялося, що на пляжах трьох німецьких островів знайшли пакунки з кокаїном на 10 млн євро.