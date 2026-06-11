Парламент Литви схвалив відправку до 40 військових у Ормузьку протоку

Парламент Литви проголосував за відправку до 40 військовослужбовців та цивільних співробітників для участі в міжнародних операціях з забезпечення безпеки на морі в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Цей закон був ухвалений у Сеймі в четвер 77 голосами "за". 11 депутатів проголосували "проти" та 6 утрималися.

Міністр оборони Робертас Каунас заявив, що Литва розглядає можливість надання допомоги у вигляді засобів розмінування, систем управління дронами, обладнання для спостереження та інших спеціалізованих ресурсів.

Він зазначив, що Литва має намір брати участь як у франко-британській коаліції, так і в окремій місії під керівництвом США, що діє в цьому районі, і назвав це розгортання оборонним внеском у морську безпеку та енергетичну стабільність.

Він зауважив, що будь-які перебої в судноплавстві через протоку вплинуть на ціни на нафту та енергоносії по всій Європі.

Деякі законодавці виступили проти цього рішення, посилаючись на недостатньо чітке визначення місії та ризик втягнення у ширший регіональний конфлікт. Прихильники стверджували, що таке розгортання є стандартною практикою НАТО, а конкретні завдання визначаються союзниками.

Лідер опозиційних консерваторів Лауринас Кащюнас відверто висловився щодо того, що стоїть на кону.

"Зараз американці вирішують питання військової конфігурації тут, у нашій країні, та по всій Європі – іншими словами, архітектуру своєї присутності. Якщо ми не схвалимо цю місію зараз, це буде дуже поганим сигналом. Якщо ми хочемо, щоб американські солдати залишилися в Литві, Сейм повинен схвалити цю місію", – сказав він журналістам після голосування.

Раніше Сейм Литви погодив участь військових та цивільних фахівців у операціях із забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – цим рішенням планувалося, що до міжнародної операції у протоці можуть бути направлені до 5 литовських солдатів та цивільних співробітників національної системи оборони.

Президент США Дональд Трамп раніше надіслав лист своєму литовському колезі Гітанасу Науседі з подякою за наміри Вільнюса взяти участь у військовій операції в Ормузькій протоці під американським керівництвом.