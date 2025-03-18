Президентка Єврокомісії попереджає: Росія готується до конфронтації з Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поперджає – Росія готується до конфронтації з європейськими демократіями.

Про це вона заявила 18 березня, виступаючи в Королівській військовій академії Данії у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн попередила, що Росія масово розширила свої військово-промислові виробничі потужності.

"Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, готуючи її до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями", – заявила вона.

Вона наголосила, що саме тоді, коли ці загрози зростають, найстаріший партнер ЄС – Сполучені Штати – "зміщують свій фокус в Індо-Тихоокеанський регіон".

Очікується, що 19 березня президентка Європейської комісії презентує перед Колегією єврокомісарів та ЗМІ нову дорожню карту "Готовність 2030", яка передбачає посилення боєготовності та оборонного потенціалу ЄС до 2030 року.

На початку березня президентка фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 мільярдів євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.