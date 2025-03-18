Президент Еврокомиссии предупреждает: Россия готовится к конфронтации с Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждает – Россия готовится к конфронтации с европейскими демократиями.

Об этом она заявила 18 марта, выступая в Королевской военной академии Дании в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен предупредила, что Россия массово расширила свои военно-промышленные производственные мощности.

"Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями", – заявила она.

Она подчеркнула, что именно тогда, когда эти угрозы растут, старейший партнер ЕС – Соединенные Штаты – "смещают свой фокус в Индо-Тихоокеанский регион".

Ожидается, что 19 марта президент Европейской комиссии представит перед Коллегией еврокомиссаров и СМИ новую дорожную карту "Готовность 2030", которая предусматривает усиление боеготовности и оборонного потенциала ЕС до 2030 года.

В начале марта президент фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 миллиардов евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.