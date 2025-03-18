Італійська газета вперше випустила номер, повністю створений ШІ

Щоденна італійська газета Il Foglio оголосила про створення першого у світі номера, повністю підготовленого штучним інтелектом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

За словами редактора Il Foglio Клаудіо Чераса, ініціатива є частиною місячного журналістського експерименту, спрямованого на те, щоб показати вплив технології штучного інтелекту "на наш спосіб роботи і наші дні".

Чотиристорінковий номер Il Foglio AI був надрукований у тонкому широкоформатному виданні газети і з вівторка, 18 березня, доступний у кіосках та в інтернеті.

Фото: The Guardian

Чераса уточнив, що ШІ використовувався для написання текстів, заголовків і цитат, а роль журналістів обмежувалась "постановкою питань і читанням відповідей".

На першій сторінці випуску Il Foglio AI розміщена стаття про президента США Дональда Трампа, в якій описується "парадокс італійських трампістів" і те, як вони виступають проти "культури скасування", але або заплющують очі, або, що ще гірше, "святкують", коли "їхній кумир у США поводиться, як деспот бананової республіки".

Там також розміщена колонка під заголовком "Путін, 10 зрад", в якій йдеться про "20 років порушених обіцянок, розірваних угод і зраджених слів" Владіміра Путіна.

На другій сторінці розповідається про "ситуативні стосунки" і про те, як молоді європейці тікають від стабільних відносин. А на останній – вміщено нібито листи читачів до редакції, згенеровані ШІ.

Експеримент Il Foglio відбувається в той час, коли увага світу до штучного інтелекту зростає.

У лютому Єврокомісія оголосила про старт ініціативи InvestAI, спрямованої на залучення 200 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект.