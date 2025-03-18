Итальянская газета впервые выпустила номер, полностью созданный ИИ

Ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

По словам редактора Il Foglio Клаудио Чераса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта "на наш способ работы и наши дни".

Четырехстраничный номер Il Foglio AI был напечатан в тонком широкоформатном издании газеты и со вторника, 18 марта, доступен в киосках и в интернете.

Фото: The Guardian

Чераса уточнил, что ИИ использовался для написания текстов, заголовков и цитат, а роль журналистов ограничивалась "постановкой вопросов и чтением ответов".

На первой странице выпуска Il Foglio AI размещена статья о президенте США Дональде Трампе, в которой описывается "парадокс итальянских трампистов" и то, как они выступают против "культуры отмены", но либо закрывают глаза, либо, что еще хуже, "празднуют", когда "их кумир в США ведет себя, как деспот банановой республики".

Там также размещена колонка под заголовком "Путин, 10 измен", в которой говорится о "20 годах нарушенных обещаний, разорванных соглашений и преданных слов" Владимира Путина.

На второй странице рассказывается о "ситуативных отношениях" и о том, как молодые европейцы убегают от стабильных отношений. А на последней – помещены якобы письма читателей в редакцию, сгенерированные ИИ.

Эксперимент Il Foglio происходит в то время, когда внимание мира к искусственному интеллекту растет.

В феврале Еврокомиссия объявила о старте инициативы InvestAI, направленной на привлечение 200 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект.