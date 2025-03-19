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Польша хочет разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью

Новости — Среда, 19 марта 2025, 09:27 — Ирина Кутелева

В Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF24 заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

Его слова прозвучали на фоне того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе...Это будет одним из элементов "Восточного щита", – сказал Бейда.

По его словам, у Польши нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести".

Это будут делать (производить мины – Ред.) заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу вдаваться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе (штук – Ред.), – рассказал Бейда.

Комментируя намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, запрещающей противопехотные мины, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал неправильным то, что "мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас".

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