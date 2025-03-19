ЗМІ: у Трампа можуть відмовитись від командування силами НАТО в Європі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмовитись від призначення американського генерала на посаду головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – традиції, яка існувала з часів президентства Дуайта Ейзенхауера.

Про це телеканалу NBC News розповіли неназвані посадовці Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, зараз Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США.

За словами двох представників оборонного відомства, один із планів, що розглядаються, передбачає відмову США від ролі верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі, відомого військовою мовою як SACEUR.

Пропонована реструктуризація відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа скорочує витрати і персонал по всьому федеральному уряду.

Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет дали зрозуміти, що нова адміністрація хоче, щоб європейські партнери взяли на себе більше відповідальності за оборону Європи.

Відмова США від цієї ролі стала б серйозним символічним зрушенням у балансі сил у НАТО, йдеться у публікації.

Якщо США відмовляться від посади SACEUR, іншим країнам НАТО, найімовірніше, доведеться самим вибирати, яка країна висуне кандидата на посаду командувача.

Наразі цю посаду обіймає американський генерал Кріс Каволі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Нещодавно Трамп заявив, що члени НАТО повинні витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

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