СМИ: у Трампа могут отказаться от командования силами НАТО в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от назначения американского генерала на должность главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – традиции, которая существовала со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра.

Об этом телеканалу NBC News рассказали неназванные чиновники Пентагона, сообщает "Европейская правда".

Как указано, сейчас Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США.

По словам двух представителей оборонного ведомства, один из рассматриваемых планов предусматривает отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, известного на военном языке как SACEUR.

Предлагаемая реструктуризация происходит на фоне того, что администрация Трампа сокращает расходы и персонал по всему федеральному правительству.

Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет дали понять, что новая администрация хочет, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы.

Отказ США от этой роли стал бы серьезным символическим сдвигом в балансе сил в НАТО, говорится в публикации.

Если США откажутся от должности SACEUR, другим странам НАТО, скорее всего, придется самим выбирать, какая страна выдвинет кандидата на должность командующего.

Сейчас эту должность занимает американский генерал Крис Каволи.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

Недавно Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя сами США пока этого не делают.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.