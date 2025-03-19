У Придністров’ї занервували через закон про застосування ЗСУ за кордоном

У невизнаному Придністров’ї розхвилювалися через новий закон про право президента України направляти підрозділи збройних сил до інших держав.

Про це заявив ТАСС співголова від невизнаної республіки в Об'єднаній контрольній комісії з управління миротворчою операцією (ОКК) Олег Бєляков, передає "Європейська правда".

Він висловив стурбованість, що цей закон може бути спрямований проти Придністров'я.

"Навряд чи в української армії виникне необхідність вторгнутися в інші сусідні країни, які надають їй допомогу, – Румунію, Угорщину, Словаччину чи Польщу. Щоправда, в нашій ситуації, Києву треба буде вирішувати питання з керівництвом Молдови, яке вважає Придністров'я частиною своєї території. У Кишиневі, наскільки мені відомо, проти такого розвитку подій і зацікавлені в збереженні миру", – сказав Бєляков.

За його словами, молдовська делегація бере участь у роботі ОКК поряд із придністровською та російською делегаціями, представниками ОБСЄ та України, які навіть розширили свою участь у комісії.

Він підкреслив, що завдяки цій спільній роботі в зоні безпеки конфлікту, яку контролюють спільні миротворчі сили, зберігається стабільна ситуація.

17 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав під час дії воєнного стану

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що зараз склався такий міжнародний контекст, який може призвести до виведення російських військ з Придністров’я.