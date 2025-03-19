В Приднестровье занервничали из-за закона о применении ВСУ за рубежом

В непризнанном Приднестровье разволновались из-за нового закона о праве президента Украины направлять подразделения вооруженных сил в другие государства.

Об этом заявил ТАСС сопредседатель от непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК) Олег Беляков, передает "Европейская правда".

Он выразил обеспокоенность, что этот закон может быть направлен против Приднестровья.

"Вряд ли у украинской армии возникнет необходимость вторгнуться в другие соседние страны, которые оказывают ей помощь, – Румынию, Венгрию, Словакию или Польшу. Правда, в нашей ситуации, Киеву надо будет решать вопрос с руководством Молдовы, которое считает Приднестровье частью своей территории. В Кишиневе, насколько мне известно, против такого развития событий и заинтересованы в сохранении мира", – сказал Беляков.

По его словам, молдовская делегация участвует в работе ОКК наряду с приднестровской и российской делегациями, представителями ОБСЕ и Украины, которые даже расширили свое участие в комиссии.

Он подчеркнул, что благодаря этой совместной работе в зоне безопасности конфликта, которую контролируют совместные миротворческие силы, сохраняется стабильная ситуация.

17 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства во время действия военного положения

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что сейчас сложился такой международный контекст, который может привести к выводу российских войск из Приднестровья.