Прем’єр Румунії: вибори президента загрожують політичними потрясіннями

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що діяльність його уряду може бути ускладнена, якщо кандидат у президенти, якого підтримує коаліція, не зможе перемогти на виборах у травні, що посилить політичну нестабільність у цій чорноморській країні.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg News, передає "Європейська правда".

Рішення влади цього місяця заборонити ультраправому лідеру Келіну Джорджеску брати участь у травневих виборах змінило хід перегонів. Але відсутність Джорджеску поки що не змогла підвищити шанси запропонованого коаліцією кандидата від влади, колишнього лідера Націонал-ліберальної партії Кріна Антонеску.

Поразка Антонеску, якого підтримують соціал-демократи Чолаку, ліберали і партія етнічних угорців, стала б серйозним ударом для уряду, сказав прем'єр.

"Я не бачу причин для зміни коаліції, якщо ми отримаємо перемогу нашого спільного кандидата", – сказав Чолаку у вівторок у відповідь на запит Bloomberg News.

"Але в протилежному випадку, я не думаю, що ми зможемо рухатися вперед таким же чином", – додав він.

Разом з тим Чолаку не став стверджувати, чи розпадеться його урядова коаліція. Втім, перестановки в коаліції також можуть призвести до відставки прем'єр-міністра або до формування уряду меншості.

Чипріян Чуку, заступник лідера лібералів, заявив, що політичні зміни після травневих виборів "неминучі".

"Наразі на столі лежать всі варіанти", – сказав Чуку в інтерв'ю агентству Bloomberg у вівторок.

"Ми всі зараз працюємо над тим, щоб підвищити рейтинг Антонеску – і ми не обговорювали потенційні варіанти після виборів. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що ми стикаємося з дуже високою невизначеністю", – зазначив він.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змови Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

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