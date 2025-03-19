Премьер Румынии: выборы президента грозят политическими потрясениями

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что деятельность его правительства может быть затруднена, если кандидат в президенты, которого поддерживает коалиция, не сможет победить на выборах в мае, что усилит политическую нестабильность в стране.

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg News, передает "Европейская правда".

Решение властей в этом месяце запретить ультраправому лидеру Келину Джорджеску участвовать в майских выборах изменило ход гонки. Но отсутствие Джорджеску пока не смогло повысить шансы предложенного коалицией кандидата от власти, бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску.

Поражение Антонеску, которого поддерживают социал-демократы Чолаку, либералы и партия этнических венгров, стало бы серьезным ударом для правительства, сказал премьер.

"Я не вижу причин для изменения коалиции, если мы одержим победу нашего общего кандидата", – сказал Чолаку во вторник в ответ на запрос Bloomberg News.

"Но в противном случае, я не думаю, что мы сможем двигаться вперед таким же образом", – добавил он.

Вместе с тем Чолаку не стал утверждать, распадется ли его правительственная коалиция. Перестановки в коалиции также могут привести к отставке премьер-министра или к формированию правительства меньшинства.

Чиприян Чуку, заместитель лидера либералов, заявил, что политические изменения после майских выборов "неизбежны".

"Сейчас на столе есть все варианты", – сказал Чуку в интервью агентству Bloomberg во вторник.

"Мы все сейчас работаем над тем, чтобы повысить рейтинг Антонеску – и мы не обсуждали потенциальные варианты после выборов. Но мы не можем игнорировать тот факт, что мы сталкиваемся с очень высокой неопределенностью", – отметил он.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговора Кэлину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

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