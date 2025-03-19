Польша усилит охрану границы с Беларусью на фоне роста миграционного давления

Из-за возросшего миграционного давления на границе с Беларусью в последние дни польские власти решили усилить меры охраны границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Давление на польско-белорусской границе растет уже несколько дней подряд. Попытки прорыва на польскую территорию осуществляются практически по всему участку границы в Подляском воеводстве.

Мигранты пытаются пересечь границу традиционным способом – сверху, через металлическое ограждение, используя лестницы. Также очень много попыток пересечь польско-белорусскую границу вне заградительного забора, на участках небольших пограничных рек.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе министра внутренних дел и администрации Томаша Семоняка в среду в Сейме журналисты спросили, достаточна ли буферная зона. "Да, мы наблюдаем рост миграционного давления в последние двенадцать дней, но мы к этому готовы. (...) Полтора месяца назад было несколько человек, которые пытались нелегально пересечь границу, а сейчас бывают дни, когда таких людей десятки", – признал Семоняк.

Он отметил, что "есть буферная зона, физический барьер герметично закрыт, построено два кольца, чтобы предотвратить расшатывание решетки рычагами, и завершается установка электронного барьера". Он добавил, что все время "там находятся очень значительные силы", в то время как в последние дни наблюдается лучшая погода и, соответственно, более низкий уровень воды в реке и водно-болотных угодьях, что способствует облегчению переправы.

На вопрос, будут ли приняты дополнительные меры в связи с этим, глава МВД ответил, что "силы будут увеличены и, где это возможно, будут сделаны физические барьеры или электронные барьеры". Он, однако, отметил, что решение по этому поводу должны принимать пограничники. Он также добавил, что Беловежская пуща в определенной части является Национальным парком.

"Мы никоим образом не допустим, чтобы эта граница стала негерметичной", – сказал он.

Польские пограничники в течение понедельника зафиксировали почти 180 попыток пересечь границу с Польшей со стороны Беларуси, также мигранты напали на пограничный патруль.

Накануне правительство Латвии в связи с усилением миграционного давления приняло решение о частичном закрытии с 19 марта пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.