У Білому домі заявили, що Трамп говорить із Зеленським

Президент США Дональд Трамп 19 березня проводить телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у своєму Х заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно, передає "Європейська правда".

Скавіно не навів подробиць розмови Трампа й Зеленського, але підтвердив, що вона "відбувається зараз" на момент написання новини.

Раніше український президент теж анонсував розмову з Дональдом Трампом, щоб "обговорити деталі" його дзвінка з господарем Кремля Владіміром Путіним напередодні.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.