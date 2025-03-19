Радник Трампа поговорив з росіянами про "мирні переговори" в Саудівській Аравії

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що 19 березня поговорив з помічником Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своєму Х.

Волц заявив, що поговорив зі "своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні".

"Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – додав він.

У Білому домі перед цим також анонсували, що 23 березня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Нагадаємо, за підсумками розмови Путіна і Трампа 18 березня у США також заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.