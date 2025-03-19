Білий дім відкинув одну з вимог Путіна для припинення вогню в Україні

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною для цілей оборони, що вимагав зупинити Владімір Путін.

Про це вона сказала на брифінгу 19 березня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лівітт, "обмін розвідувальною інформацією з погляду оборони України буде продовжуватися".

Напередодні в Кремлі після розмови Путіна з Дональдом Трампом заявили, що "ключовою умовою для недопущення ескалації" війни в Україні мають стати "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

Тоді також стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна.

Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з Трампом 19 березня заявив, що Україна погоджується на пропозицію часткового перемирʼя, і представники Києва та Вашингтона обговорять її технічні деталі в Саудівській Аравії.

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