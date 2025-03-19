Білий дім відкинув одну з вимог Путіна для припинення вогню в Україні
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною для цілей оборони, що вимагав зупинити Владімір Путін.
Про це вона сказала на брифінгу 19 березня, повідомляє "Європейська правда".
За словами Лівітт, "обмін розвідувальною інформацією з погляду оборони України буде продовжуватися".
Напередодні в Кремлі після розмови Путіна з Дональдом Трампом заявили, що "ключовою умовою для недопущення ескалації" війни в Україні мають стати "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".
Тоді також стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна.
Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.
Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з Трампом 19 березня заявив, що Україна погоджується на пропозицію часткового перемирʼя, і представники Києва та Вашингтона обговорять її технічні деталі в Саудівській Аравії.
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