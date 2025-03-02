Британія і Франція з Україною підготують план "припинення вогню" і покажуть США

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками розмов напередодні він домовився разом із лідерами України та Франції підготувати план "припинення бойових дій", який потім презентують США.

Про це Стармер сказав в ефірі BBC, повідомляє "Європейська правда".

Глава британського уряду, коментуючи перепалку в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, заявив, що "таке вочевидь ніхто не хоче бачити".

Він нагадав, що вчора зустрівся з українським президентом і говорив з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, "і моєю головною метою було налагодити мости, так би мовити, і повернути нас до головного питання".

"Ми домовилися, що Британія разом з Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", – анонсував Стармер.

Він закликав "не відволікатись від нашої головної мети – встановлення тривалого миру в Україні".

Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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