Мерц планує зустрітися з Трампом якнайскоріше

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом за першої ж нагоди.

Про це заявив заступник Мерца Йоганн Вадефул, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

"Мерц зустрінеться з Трампом якомога швидше і, сподіваюсь, до того часу він матиме в своєму арсеналі більші витрати на оборону", – сказав Вадефул.

Правоцентристський альянс Мерца переміг на виборах у Німеччині минулої неділі, що зробило його фаворитом на заміну канцлера Олафа Шольца, який йде у відставку.

Його блок, що складається з Християнських демократів (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), представленого лише в Баварії, наступного тижня має розпочати переговори з соціал-демократами Шольца про формування коаліції.

Переговори, ймовірно, будуть делікатними після гарячої виборчої кампанії, але Мерц сподівається, що уряд буде сформований до Великодніх свят у квітні.

Однак вакуум влади в Берліні виник у невдалий для Європи час: драматичний візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому в п'ятницю змусив європейських лідерів шукати відповідь.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрічалися з Трампом останніми днями, намагаючись переконати його зберегти підтримку України.

Вадефул сказав, що Мерц може допомогти пом'якшити напруженість, "хоча ми знаємо, що всі європейці зараз переживають важкі часи у Вашингтоні".

Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, вважає, що Мерц повинен шукати контакту з Трампом ще до того, як буде сформована його правляча коаліція.

Він додав, що Мерц контролюватиме провідну економічну силу Європи – достатня причина для Трампа, щоб уважно прислухатися до нього.

На думку Болтона, Мерц виграє від того, що до повернення в політику він працював на американського фінансового гіганта BlackRock.

Болтон заявив, що Трамп не тільки припускається помилок у відносинах з українським президентом, але й не розуміє, що запланована ним торгова війна з ЄС призведе до подальшого зростання цін у США.

Після скандалу в Білому домі федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю ввечері зателефонував майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу.

У п’ятницю ввечері і Шольц, і Мерц заявили про підтримку України.

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