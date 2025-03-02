Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні

До Ланкастер-хаусу в центрі Лондона, де прем'єр Британії Кір Стармер проводить міжнародний саміт з питань безпеки, вже прибула велика кількість європейських лідерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Очікується, що загалом їх буде більше десятка, серед перших прибулих – президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Незабаром після цього прибув Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.

Також прибули прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.