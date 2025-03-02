Европейские лидеры продолжают прибывать на саммит в Лондоне

В Ланкастер-хаус в центре Лондона, где премьер Великобритании Кир Стармер проводит международный саммит по вопросам безопасности, уже прибыло большое количество европейских лидеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Ожидается, что в целом их будет более десятка, среди первых прибывших – президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вскоре после этого прибыл Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Также прибыли премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер Канады Джастин Трюдо, прем'єр Норвегии Йонас Гар Стере, глава МИД Турции Хакан Фидан и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.