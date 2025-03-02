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Рютте заявив про позитивну налаштованість перед зустріччю у Лондоні

Новини — Неділя, 2 березня 2025, 16:04 — Іванна Костіна

Генсек НАТО Марк Рютте висловив позитивні очікування від саміту у Лондоні, який обговорюватиме оборону Європи і підтримку України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Генсек НАТО, один  із багатьох лідерів, які вже прибули на саміт у Лондоні.

"Дуже позитивно налаштовані на сьогоднішню зустріч у Лондоні. Три ключові моменти:

  1. Підтримайте Україну сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше
  2. Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою. Європа дійсно активізується тут
  3. Щоб зберегти НАТО сильним, Європа збільшить витрати на оборону", – заявив Рютте.

Раніше Марк Рютте заявив, що для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота США, України та Європи і сподівається на примирення Зеленського і Трампа після сварки у Білому домі. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив після сварки із Зеленським, що той буцімто хоче продовжувати війну, а правитель Росії Владімір Путін готовий до миру.

Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у суперечку. Згодом він додатково пояснив свою позицію і наголосив, що не може погодитись на перемир’я без жодних гарантій для України. 

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