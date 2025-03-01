Генсек НАТО розповів про розмову із Зеленським після скандальної зустрічі у Білому домі

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота США, України та Європи і сподівається на примирення Зеленського і Трампа після сварки у Білому домі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводять BBC i AFP.

Марк Рютте сказав, що вже двічі мав телефонну розмову із Зеленським за час після зустрічі українського президента із Трампом, що закінчилась скандалом.

"Я сказав йому, що ми маємо триматися разом – США, Україна і Європа – щоб забезпечити тривалий мир для України", – сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але згадав, що "варто поважати" те, що Дональд Трамп вже зробив для України.

Зокрема Рютте нагадав, що за першої каденції Трампа США дозволили продаж Україні ПТРК Javelin. які згодом відіграли важливу роль у стримуванні російської армії на перших етапах повномасштабної війни. лютому 2022 року.

"Ми справді маємо віддати належне ролі Трампа", – зазначив генсек.

Рютте сказав, що Володимиру Зеленському слід знайти шляхи до того, щоб налагодити стосунки із Трампом після того, що відбулось в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив після сварки із Зеленським, що той буцімто хоче продовжувати війну, а правитель Росії Владімір Путін готовий до миру.

Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у суперечку. Згодом він додатково пояснив свою позицію і наголосив, що не може погодитись на перемир’я без жодних гарантій для України.

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