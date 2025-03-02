Рютте заявил о позитивном настрое перед встречей в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте выразил положительные ожидания от саммита в Лондоне, который будет обсуждать оборону Европы и поддержку Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Генсек НАТО, один из многих лидеров, которые уже прибыли на саммит в Лондоне.

"Очень положительно настроены на сегодняшнюю встречу в Лондоне. Три ключевых момента:

Поддержите Украину сегодня. Все в Европе должны делать больше Мы все хотим мирного соглашения, и оно должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь Чтобы сохранить НАТО сильным, Европа увеличит расходы на оборону", – заявил Рютте.

Ранее Марк Рютте заявил, что для обеспечения устойчивого мира в Украине нужна совместная работа США, Украины и Европы и надеется на примирение Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что тот якобы хочет продолжать войну, а правитель России Владимир Путин готов к миру.

Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в спор. Впоследствии он дополнительно объяснил свою позицию и подчеркнул, что не может согласиться на перемирие без всяких гарантий для Украины.

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