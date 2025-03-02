У Трампа хочуть, щоб Росія погодилася на європейських миротворців в Україні

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц запропонував новий погляд на потенційні поступки під час переговорів щодо угоди між Росією та Україною.

Про це він сказав в ефірі CNN, передає "Європейська правда".

"Я хочу сказати, що ця війна має закінчитися, а для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме поступок з боку Росії щодо гарантій безпеки. Для цього потрібно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів. І ми дуже наполегливо працюємо над просуванням цих переговорів", – сказав він.

На вимогу ведучої конкретизувати ці поступки для Росії, він відповів: " Ми не можемо отримати конкретику від українців, але очевидно, що це буде певна територіальна поступка в обмін на подальші гарантії безпеки ".

За його словами, про це говорилося під час попередніх раундів переговорів.

"Це мають бути гарантії безпеки під проводом Європи, це частковий внесок Європи у власну безпеку" – заявив Волц.

Разом з тим, за його словами, питання американських гарантій безпеки чи їх відсутності це те, що ще належить обговорити.

Волц також заявив про підтримку США зміни підходу керівництва в Україні після п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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