Спецслужби Данії не знайшли доказів іноземного втручання у вибори в Гренландії

Спецслужби Данії заявили, що нещодавні парламентські вибори в Гренландії пройшли без будь-яких ознак впливу з боку іноземних держав.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Данська служба оборонної розвідки і Данська служба поліцейської розвідки заявили, що їхнє спостереження за виборами не виявило жодних ознак того, що іноземний уряд або іноземна розвідувальна служба намагалися вплинути на результати виборів за допомогою систематичних і скоординованих кампаній.

Водночас у спецслужбах зазначили, що дуже поширеною була дезінформація у соцмережах. Зокрема, було багато випадків, коли створювалися фейкові профілі, в тому числі під виглядом данських або гренландських політиків, або поширювалася неправдива інформація в Інтернеті.

Як відомо, правоцентристська партія Demokraatit набрала найбільше голосів на парламентських виборах у Гренландії. Політсила підтримує незалежність Гренландії від Данії, однак виступає за поступовий підхід до цього питання.

Водночас президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Лідери гренландських партій на зустрічі 14 березня відкинули неодноразові заклики Трампа до захоплення острова.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія