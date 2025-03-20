Спецслужбы Дании не нашли доказательств иностранного вмешательства в выборы в Гренландии

Спецслужбы Дании заявили, что недавние парламентские выборы в Гренландии прошли без каких-либо признаков влияния со стороны иностранных государств.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Датская служба оборонной разведки и Датская служба полицейской разведки заявили, что их наблюдение за выборами не выявило никаких признаков того, что иностранное правительство или иностранная разведывательная служба пытались повлиять на результаты выборов с помощью систематических и скоординированных кампаний.

В то же время в спецслужбах отметили, что очень распространенной была дезинформация в соцсетях. В частности, было много случаев, когда создавались фейковые профили, в том числе под видом датских или гренландских политиков, или распространялась ложная информация в Интернете.

Как известно, правоцентристская партия Demokraatit набрала больше всего голосов на парламентских выборах в Гренландии. Политсила поддерживает независимость Гренландии от Дании, однако выступает за постепенный подход к этому вопросу.

В то же время президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

Лидеры гренландских партий на встрече 14 марта отвергли неоднократные призывы Трампа к захвату острова.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия