У Норвегії арештували двох людей за запуск безпілотника біля космодрому

Поліція Норвегії заарештувала двох іноземців у звʼязку із запуском дрона неподалік Космічного центру Анньоя на півночі країни.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Норвезькі правоохоронці заявили про арешт іноземців з Болгарії та Швейцарії, які порушили заборону на запуск дронів і фотографування біля космодрому на півночі країни. Уточнюють, що йдеться про чоловіка і жінку.

Іноземців планують допитати, і в поліції наразі немає доказів, що вони діяли з умислом чи на завдання іноземної держави.

У Норвезькій поліційній службі безпеки (PST) підтвердили NRK, що знають про інцидент і в разі необхідності нададуть допомогу поліції.

Зазначимо, що про затримання іноземців біля Космічного центру Анньоя стало відомо за кілька днів до того, як там мають запустити ракету-носій – першу на Європейському континенті.

Невідомо, чи пов'язаний з цим політ безпілотника, і чи матиме він наслідки для запуску, зазначає NRK.

За останні роки поліція регіону Нурланн, у якому розташований космодром, зареєструвала 650 інцидентів, які можуть загрожувати громадській безпеці, зокрема збільшення активності біля об'єктів критичної інфраструктури.

У PST у лютому заявили, що Росія наймає злочинців для диверсійних операцій, а також попередила: країна очікує на диверсії на своїх об’єктах у 2025 році.