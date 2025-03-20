У Норвегії арештували двох людей за запуск безпілотника біля космодрому
Поліція Норвегії заарештувала двох іноземців у звʼязку із запуском дрона неподалік Космічного центру Анньоя на півночі країни.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Норвезькі правоохоронці заявили про арешт іноземців з Болгарії та Швейцарії, які порушили заборону на запуск дронів і фотографування біля космодрому на півночі країни. Уточнюють, що йдеться про чоловіка і жінку.
Іноземців планують допитати, і в поліції наразі немає доказів, що вони діяли з умислом чи на завдання іноземної держави.
У Норвезькій поліційній службі безпеки (PST) підтвердили NRK, що знають про інцидент і в разі необхідності нададуть допомогу поліції.
Зазначимо, що про затримання іноземців біля Космічного центру Анньоя стало відомо за кілька днів до того, як там мають запустити ракету-носій – першу на Європейському континенті.
Невідомо, чи пов'язаний з цим політ безпілотника, і чи матиме він наслідки для запуску, зазначає NRK.
За останні роки поліція регіону Нурланн, у якому розташований космодром, зареєструвала 650 інцидентів, які можуть загрожувати громадській безпеці, зокрема збільшення активності біля об'єктів критичної інфраструктури.
У PST у лютому заявили, що Росія наймає злочинців для диверсійних операцій, а також попередила: країна очікує на диверсії на своїх об’єктах у 2025 році.