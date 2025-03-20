В Норвегии арестовали двух человек за запуск беспилотника возле космодрома

Полиция Норвегии арестовала двух иностранцев в связи с запуском дрона неподалеку Космического центра Аннёйа на севере страны.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Норвежские правоохранители заявили об аресте иностранцев из Болгарии и Швейцарии, которые нарушили запрет на запуск дронов и фотографирование возле космодрома на севере страны. Уточняется, что речь идет о мужчине и женщине.

Иностранцев планируют допросить, и у полиции пока нет доказательств, что они действовали с умыслом или по заданию иностранного государства.

В Норвежской полицейской службе безопасности (PST) подтвердили NRK, что знают об инциденте и в случае необходимости окажут помощь полиции.

Отметим, что о задержании иностранцев возле Космического центра Аннёйа стало известно за несколько дней до того, как там должны запустить ракету-носитель – первую на Европейском континенте.

Неизвестно, связан ли с этим полет беспилотника, и будет ли он иметь последствия для запуска, отмечает NRK.

За последние годы полиция региона Нурланн, в котором расположен космодром, зарегистрировала 650 инцидентов, которые могут угрожать общественной безопасности, в том числе увеличение активности возле объектов критической инфраструктуры.

В PST в феврале заявили, что Россия нанимает преступников для диверсионных операций, а также предупредила: страна ожидает диверсии на своих объектах в 2025 году.