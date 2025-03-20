Росія на консультації зі США щодо війни в Україні відправить ефесбешника

Росія заявила про проведення технічних переговорів зі США у Ер-Ріяді 24 березня, на яких Москву представлятимуть сенатор Григорій Карасін і радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда.

Про це сказав помічник господаря Кремля Владіміра Путіна Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

За словами Ушакова, російсько-американські переговори в понеділок у Саудівській Аравії відбудуться на рівні "призначених президентами експертів".

"З російського боку в них візьмуть участь голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда", – додав він.

Зазначимо, що Бесєда раніше очолював так звану 5-ту службу ФСБ, яка курує збір інформації про Україну. Саме на основі зібраних нею даних Путін ухвалював рішення про вторгнення в Україну у 2022 році.

Коментуючи вибір представників із російського боку, Ушаков назвав їх "дійсно досвідченими перемовниками, які добре знаються на міжнародній проблематиці".

Помічник Путіна додав, що американська команда теж сформована, але, на його думку, було б логічно, щоб імена її членів оприлюднили самі американці.

У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Також анонсувалась зустріч представників Києва та Вашингтона про технічні питання "часткового перемирʼя".