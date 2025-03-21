ЗМІ: Німеччина конфіскувала танкер "тіньового флоту" РФ разом із нафтою на 40 млн євро

Німецька митниця конфіскувала танкер Eventin із російського "тіньового флоту" разом із близько 100 тисячами тонн сирої нафти вартістю у 40 млн євро.

Про це пише Der Spiegel із посиланням на інформацію, яку отримала редакція, пише "Європейська правда".

Як зазначається, уряд Німеччини вирішив вжити жорстких заходів проти танкера, що належить "тіньовому флоту", за допомогою якого Росія продовжує продавати нафту по всьому світу, попри чинні санкції.

Минулої п’ятниці, 14 березня, німецькі митники затримали танкер Eventin під панамським прапором, який з середини січня стоїть на якорі біля узбережжя Рюгена.

За допомогою розпорядження про конфіскацію від Головного митного управління старий танкер і приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 млн євро тепер переходять у власність Німеччини.

Як стверджують джерела у службах безпеки Німеччини, на Eventin буде змінено прапор після видання відповідного наказу.

До цього, як пише видання, між різними міністерствами велися інтенсивні дискусії про те, що робити з танкером, який прямував з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту.

Зазначається, що спершу Eventin дрейфував на північ від Рюгена в середині січня, не в змозі маневрувати. Через безпосередню небезпеку розливу нафти судно відбуксирували у води поруч із Засніцем і вдень і вночі за ним спостерігали берегова охорона та федеральна поліція.

З кінця лютого судно занесене ЄС до переліку "тіньового флоту" Росії. Після внесення Eventin до цього переліку, німецький уряд вирішив заарештувати судно замість того, щоб відпустити його.

Наразі влада планує, як і куди можна безпечно викачати нафту з танкера і що робити з кораблем, пише видання.

Зазначається, що уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би якнайшвидше позбутися танкера, оскільки занепокоєний його негативним впливом на навколишнє середовище та туризм. Міністерство фінансів, яке відповідає за митну справу, не захотіло коментувати інцидент через "поточні митні заходи і ситуацію з безпекою", додали у матеріалі.

У березні в ЄС заявили, що робота над новим, 17-м за рахунком, пакетом санкцій проти Росії триває.

За словами європейського депутата, пріоритетними напрямками, які можуть бути включені до нового пакета санкцій, є подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.