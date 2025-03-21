СМИ: Германия конфисковала танкер "теневого флота" РФ вместе с нефтью на 40 млн евро

Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin из российского "теневого флота" вместе с около 100 тысячами тонн сырой нефти стоимостью в 40 млн евро.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на информацию, которую получила редакция, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, правительство Германии решило принять жесткие меры против танкера, принадлежащего "теневому флоту", с помощью которого Россия продолжает продавать нефть по всему миру, несмотря на действующие санкции.

В прошлую пятницу, 14 марта, немецкие таможенники задержали танкер Eventin под панамским флагом, который с середины января стоит на якоре у побережья Рюгена.

С помощью распоряжения о конфискации от Главного таможенного управления старый танкер и примерно 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью 40 млн евро теперь переходят в собственность Германии.

Как утверждают источники в службах безопасности Германии, на Eventin будет изменен флаг после издания соответствующего приказа.

До этого, как пишет издание, между различными министерствами велись интенсивные дискуссии о том, что делать с танкером, который направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет.

Отмечается, что сначала Eventin дрейфовал к северу от Рюгена в середине января, не в состоянии маневрировать. Из-за непосредственной опасности разлива нефти судно отбуксировали в воды рядом с Засницем и днем и ночью за ним наблюдали береговая охрана и федеральная полиция.

С конца февраля судно занесено ЕС в перечень "теневого флота" России. После внесения Eventin в этот перечень, немецкое правительство решило арестовать судно вместо того, чтобы отпустить его.

Сейчас власти планируют, как и куда можно безопасно выкачать нефть из танкера и что делать с кораблем, пишет издание.

Отмечается, что правительство земли Мекленбург-Передняя Померания хотело бы как можно быстрее избавиться от танкера, поскольку обеспокоено его негативным влиянием на окружающую среду и туризм. Министерство финансов, которое отвечает за таможенное дело, не захотело комментировать инцидент из-за "текущих таможенных мер и ситуации с безопасностью", добавили в материале.

В марте в ЕС заявили, что работа над новым, 17-м по счету, пакетом санкций против России продолжается.

По словам европейского депутата, приоритетными направлениями, которые могут быть включены в новый пакет санкций, являются дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничение транзитных путей для РФ через Балтийское море.