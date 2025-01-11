У Німеччині відбуксовують танкер "тіньового флоту" РФ зі 100 тисячами тонн нафти

Танкер Eventin, який зазнав аварії у Балтійському морі біля німецького острова Рюген, з міркувань безпеки відбуксовують на схід трьома буксирами.

Про це заявив речник Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі вранці у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Таким чином буде забезпечено більше вільної ділянки моря на південь у разі, якщо станеться щось непередбачуване, сказав речник.

Eventin зі 100 тисячами тонн нафти на борту дрейфував у Балтійському морі з вечора п'ятниці, не маючи можливості маневрувати через відключення електроенергії на борту.

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Eventin ходить під прапором Панами, але насправді, за даними міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, є одним із суден так званого "тіньового флоту" РФ, які Москва використовує для продажу нафти в обхід ембарго.

Судно з 99 тисячами тонн нафти під прапором Панами дрейфувало біля берегів Німеччини після того, як зазнало аварії. Для його евакуації німецька сторона скерувала багатоцільове судно та буксир.

Наразі невідомо, куди саме відбуксують Eventin, але у Центральному командуванні Німеччини з надзвичайних ситуацій на морі наголосили, що судно не має зовнішніх пошкоджень і не становить небезпеки для довкілля.

У жовтні 2024 року за менш як 5 кілометрів від берега загорівся невеликий нафтовий танкер "Анніка" з 640 тоннами нафти, який прямував з німецького Ростока до Травемюнде.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили про технічні дефекти танкера, який підозрюють у пошкодженні підводної ЛЕП і кількох кабелів зв’язку у Фінській затоці та зараховують до "тіньового флоту".