Опозиція Туреччини закликає до загальнонаціональних протестів

В головній турецькій опозиційній силі – Республіканській народній партії (РНП) – закликають до загальнонаціональних акцій протесту в п'ятницю у зв'язку із затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу – ключового суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це заявив голова РНП Озгюр Озель, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Тисячі людей вийшли на вулиці в четвер увечері попри заборону на демонстрації, що діє з середи.

Десятки людей були затримані за пости в соціальних мережах з критикою затримання Імамоглу.

"Мене запитують, чи закликаю я вийти на вулиці? Так, так, так, так", – сказав Озель демонстрантам у Стамбулі у четвер увечері.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

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