Трампа не хвилює посилення демократів у разі "приєднання" Канади до США

Президент США Дональд Трамп допустив можливе посилення позицій Демократичної партії в разі, якщо його заяви про перетворення Канади на "51-й американський штат" стануть дійсністю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 21 березня.

У Трампа спитали, чи не турбує його, що в разі перетворення Канади на штат США "це буде дуже, дуже синій штат" – тобто штат, де підтримуватимуть демократів.

"Чи є вона (Канада. – Ред.) ліберальною? Можливо. Але… мені все одно, хто там переможе. І, чесно кажучи, мабуть, краще було б з лібералами, ніж з консерваторами, якщо хочете знати правду", – відповів він.

Американський президент звернув увагу, що до його "втручання" у справи Канади консерватори лідирували в опитуваннях перед виборами.

"Я думаю, що Канада – це таке ж місце, як і багато інших. Якщо у вас є хороший кандидат, він переможе", – підсумував Трамп.

Ще до вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США": мовляв, це дозволить їй уникнути американських тарифів.

Уже колишній канадський премʼєр Джастін Трюдо заявив на закритому заході, що загроза з боку Трампа є "реальною", посилаючись на його бажання отримати доступ до критично важливих для Канади корисних копалин.