Трампа не волнует усиление демократов в случае "присоединения" Канады к США

Президент США Дональд Трамп допустил возможное усиление позиций Демократической партии в случае, если его заявления о превращении Канады в "51-й американский штат" станут действительностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме 21 марта.

У Трампа спросили, не беспокоит ли его, что в случае превращения Канады в штат США "это будет очень, очень синий штат" – то есть штат, где будут поддерживать демократов.

"Является ли она (Канада. – Ред.) либеральной? Возможно. Но.... мне все равно, кто там победит. И, честно говоря, пожалуй, лучше было бы с либералами, чем с консерваторами, если хотите знать правду", – ответил он.

Американский президент обратил внимание, что до его "вмешательства" в дела Канады консерваторы лидировали в опросах перед выборами.

"Я думаю, что Канада – это такое же место, как и многие другие. Если у вас есть хороший кандидат, он победит", – подытожил Трамп.

Еще до вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-м штате США": мол, это позволит ей избежать американских тарифов.

Уже бывший канадский премьер Джастин Трюдо заявил на закрытом мероприятии, что угроза со стороны Трампа является "реальной", ссылаясь на его желание получить доступ к критически важным для Канады полезным ископаемым.