В Угорщині на військовому полігоні стався нещасний випадок, є тяжкопоранений

Двоє людей отримали поранення на військовому полігоні на заході Угорщини в п'ятницю, 21 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Blikk.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Угорщини, на військовому полігоні в результаті аварії є поранені, один із яких перебуває у небезпечному для життя стані.

На місце події також був викликаний рятувальний вертоліт, який доставив важкопораненого до військового госпіталю Будапешта.

Іншого постраждалого відправили до іншої лікарні.

Подробиць про сам інцидент угорське Міноборони не розголошує, але каже, що його обставини з'ясовуються.

"Сили оборони Угорщини і Міністерство оборони співчувають пораненим і надають їм всю необхідну підтримку", – додали у відомстві.

Нагадаємо, в грудні у результаті вибуху під час навчань на військовому полігоні Горану, що в повіті Вилча в центральній Румунії, постраждали чотири курсанти та інструктор.