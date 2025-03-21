В Венгрии на военном полигоне произошел несчастный случай, есть тяжелораненый
Два человека получили ранения на военном полигоне на западе Венгрии в пятницу, 21 марта.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Blikk.
Согласно сообщению Министерства обороны Венгрии, на военном полигоне в результате аварии есть раненые, один из которых находится в опасном для жизни состоянии.
На место происшествия также был вызван спасательный вертолет, который доставил тяжелораненного в военный госпиталь Будапешта.
Другого пострадавшего отправили в другую больницу.
Подробностей о самом инциденте венгерское Минобороны не разглашает, но говорит, что его обстоятельства выясняются.
"Силы обороны Венгрии и Министерство обороны сочувствуют раненым и оказывают им всю необходимую поддержку", – добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре в результате взрыва во время учений на военном полигоне Горану, что в уезде Вилча в центральной Румынии, пострадали четыре курсанта и инструктор.