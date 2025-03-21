В Венгрии на военном полигоне произошел несчастный случай, есть тяжелораненый

Два человека получили ранения на военном полигоне на западе Венгрии в пятницу, 21 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Blikk.

Согласно сообщению Министерства обороны Венгрии, на военном полигоне в результате аварии есть раненые, один из которых находится в опасном для жизни состоянии.

На место происшествия также был вызван спасательный вертолет, который доставил тяжелораненного в военный госпиталь Будапешта.

Другого пострадавшего отправили в другую больницу.

Подробностей о самом инциденте венгерское Минобороны не разглашает, но говорит, что его обстоятельства выясняются.

"Силы обороны Венгрии и Министерство обороны сочувствуют раненым и оказывают им всю необходимую поддержку", – добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре в результате взрыва во время учений на военном полигоне Горану, что в уезде Вилча в центральной Румынии, пострадали четыре курсанта и инструктор.