У Німеччині суд відмовився визнати Грузію безпечною країною

Берлінський адміністративний суд поставив під сумнів віднесення урядом Німеччини Грузії до категорії безпечних країн походження, яка впливає на процедуру депортації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Наприкінці 2023 року Німеччина класифікувала Грузію як безпечну країну походження. Як наслідок, процедури надання притулку громадянам Грузії в Німеччині відбуваються за особливими правилами.

Статус Грузії як безпечної країни походження поставили під сумнів у межах розгляду справи грузинського подружжя, яке спочатку успішно захистилося від депортації в порядку спрощеного судочинства.

У своїх скаргах подружжя стверджувало, що зазнало репресій через участь в акціях протесту проти ухвалення проросійських законів нинішньою владою Грузіх.

Берлінські судді у рішенні послались на прецедент Суду ЄС, який у іншій справі стосовно Молдови постановив, що країна не може бути віднесена до категорії безпечних країн походження, якщо частина її території не є безпечною.

На думку суду, це стосується і грузинських територій Абхазії та Південної Осетії, окупованих Росією, через нестабільну ситуацію з правами людини.

Тепер, згідно з рішенням Берлінського адміністративного суду, грузинське подружжя може залишатися в Німеччині до вирішення питання про надання їм притулку, уточнила в коментарі DPA прессекретарка суду.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, у 2024 році понад 1600 людей були депортовані з країни до Грузії.

Станом на осінь минулого року депортацій з Німеччини очікували 35 тисяч людей.