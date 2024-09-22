У Німеччині продовжують лишатися 35 000 людей, які підлягають депортації

Кількість депортацій іноземців, які проживають у Німеччині, стабілізувалася на високому рівні і продовжує зростати.

Про це свідчить відповідь федерального уряду на запит групи Die Linke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі цього року було депортовано 4 321 особу. Більшість з них прибули з Албанії, Грузії, Туреччини, Молдови та Алжиру. Загалом у 2023 році повідомлялося про 8 019 депортацій. У 2020-2022 роках ця цифра коливалася між 7 081 і 8 257 депортаціями на рік.

Іноземець буде депортований, якщо його перебування загрожує громадській безпеці та порядку, вільному демократичному устрою або іншим важливим інтересам Федеративної Республіки Німеччина. Однак кожен окремий випадок повинен бути оцінений. При цьому відіграють роль такі фактори, як тривалість проживання особи в Німеччині та наявність у неї членів сім'ї, які проживають у Німеччині.

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Не всіх, хто підлягає депортації, депортують негайно. Людям, які не можуть бути депортовані з практичних або юридичних причин, надається тимчасове призупинення депортації.

Для депортації не обов'язково, щоб хтось був засуджений за вчинення злочину. Наприклад, достатньо, щоб особа "схвалювала або сприяла злочинам проти миру, проти людяності, воєнним злочинам або терористичним актам порівнянної важливості". Проєкт Федерального міністерства внутрішніх справ, який ще не був прийнятий Бундестагом, передбачає подальше посилення правил.

Лівий політик Клара Бюнгер критично ставиться до цього:"Закон про депортацію за останні роки кілька разів посилювався". Сьогодні навіть відносно незначні правопорушення можуть призвести до депортації. Немає жодних доказів того, що посилення закону допомогло запобігти злочинам.

Die Linke вважає, що депортація є "незаконною дисциплінарною та ізоляційною технікою, спрямованою на те, щоб піддати людей без німецького громадянства особливому контролю".

За даними Федерального уряду, станом на 30 червня в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано майже 330 000 осіб з наказом про депортацію. Однак лише невелика частина з них – близько 35 000 – перебувала на той час у Німеччині. Решта депортованих або виїхали з країни, або були депортовані.

Як повідомлялося, наразі в Німеччині проживає майже 3,5 мільйона біженців, що є історичним максимумом для країни.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.