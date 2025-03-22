Укр Рус Eng

Лондонський "Гітроу" повністю відновив роботу після пожежі на підстанції

Новини — Субота, 22 березня 2025, 11:55 — Уляна Кричковська

Генеральний директор лондонського аеропорту "Гітроу" Томас Волбі заявив, що аеропорт працює у звичному режимі після того, як пожежа вивела з ладу електропостачання і зупинила його роботу.

Про це він сказав у коментарі BBC, пише "Європейська правда".

Волбі заявив, що станом на суботу, 22 березня, аеропорт працює "у звичайному режимі", однак зазначив, що авіакомпаніям доведеться мати справу з пасажирами, які застрягли внаслідок вчорашніх перебоїв.

Прессекретар "Гітроу" також підтвердив цю інформацію.

"Ми можемо підтвердити, що аеропорт "Гітроу" сьогодні відкритий і працює в повному обсязі. Команди по всьому аеропорту продовжують робити все можливе, щоб підтримати пасажирів, які постраждали від вчорашнього відключення на електропідстанції за межами аеропорту", – сказав він.

На запитання, скільки рейсів буде затримано або скасовано 22 березня, Волбі запевнив, що вони не очікують "великої кількості", але каже, що затримки і скасування рейсів будуть у будь-який "напружений день".

Волдбі зазначив, що він "щиро шкодує" про незручності, яких зазнали пасажири напередодні.

"Ми справлялися з наслідками цієї аварії", – сказав він.

Волдбі також зауважив, що їхні резервні системи працювали вчора, але вони не призначені для живлення всього аеропорту.

"Гітроу" щодня використовує стільки ж енергії, скільки місто", – додав він.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
Реклама: