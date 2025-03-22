Лондонський "Гітроу" повністю відновив роботу після пожежі на підстанції

Генеральний директор лондонського аеропорту "Гітроу" Томас Волбі заявив, що аеропорт працює у звичному режимі після того, як пожежа вивела з ладу електропостачання і зупинила його роботу.

Про це він сказав у коментарі BBC, пише "Європейська правда".

Волбі заявив, що станом на суботу, 22 березня, аеропорт працює "у звичайному режимі", однак зазначив, що авіакомпаніям доведеться мати справу з пасажирами, які застрягли внаслідок вчорашніх перебоїв.

Прессекретар "Гітроу" також підтвердив цю інформацію.

"Ми можемо підтвердити, що аеропорт "Гітроу" сьогодні відкритий і працює в повному обсязі. Команди по всьому аеропорту продовжують робити все можливе, щоб підтримати пасажирів, які постраждали від вчорашнього відключення на електропідстанції за межами аеропорту", – сказав він.

На запитання, скільки рейсів буде затримано або скасовано 22 березня, Волбі запевнив, що вони не очікують "великої кількості", але каже, що затримки і скасування рейсів будуть у будь-який "напружений день".

Волдбі зазначив, що він "щиро шкодує" про незручності, яких зазнали пасажири напередодні.

"Ми справлялися з наслідками цієї аварії", – сказав він.

Волдбі також зауважив, що їхні резервні системи працювали вчора, але вони не призначені для живлення всього аеропорту.

"Гітроу" щодня використовує стільки ж енергії, скільки місто", – додав він.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.