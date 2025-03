У Туреччині на протестах проти арешту мера Стамбула затримали понад 300 людей

У Туреччині під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали понад 300 людей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Туреччини у суботу, 22 березня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, демонстрації пройшли в більш ніж десяти містах, включно із найбільшим турецьким містом Стамбул і столицею Анкарою.

22 березня внутрішньополітичне відомство країни повідомило, що турецька влада затримала 343 людини під час нічних протестів у кількох містах.

