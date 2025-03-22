У Туреччині на протестах проти арешту мера Стамбула затримали понад 300 людей

У Туреччині під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу затримали понад 300 людей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Туреччини у суботу, 22 березня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, демонстрації пройшли в більш ніж десяти містах, включно із найбільшим турецьким містом Стамбул і столицею Анкарою.

22 березня внутрішньополітичне відомство країни повідомило, що турецька влада затримала 343 людини під час нічних протестів у кількох містах.

There are huge protests across 🇹🇷 over the arrest of Istanbul mayor Imamoglu. And numerous others. While 🇪🇺 has been clear in its views 🇺🇸 remains silent. pic.twitter.com/2eUU7ao3BV – Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2025

У заяві сказано, що затримання були проведені з метою запобігання "порушенню громадського порядку".

Також у заяві застерегли, що влада не потерпить "хаосу і провокацій".

Фото: Х

Фото: Х

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Того ж дня у Стамбулі тисячі людей вийшли до мерії міста на акцію протесту проти затримання опозиційного мера.

Імамоглу, своєю чергою, заперечує висунуті проти нього обвинувачення.

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