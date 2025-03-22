В Турции на протестах против ареста мэра Стамбула задержали более 300 человек
Новости — Суббота, 22 марта 2025, 13:47 —
В Турции во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали более 300 человек.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции в субботу, 22 марта, пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как отмечается, демонстрации прошли в более чем десяти городах, включая крупнейший турецкий город Стамбул и столицу Анкару.
22 марта внутриполитическое ведомство страны сообщило, что турецкие власти задержали 343 человека во время ночных протестов в нескольких городах.
В заявлении сказано, что задержания были проведены с целью предотвращения "нарушения общественного порядка".
Istanbul is resisting#TurkeyProtests pic.twitter.com/FvZhf2CoOm– Anonymous🏴 (@Parrattarna) March 21, 2025
There are huge protests across 🇹🇷 over the arrest of Istanbul mayor Imamoglu. And numerous others. While 🇪🇺 has been clear in its views 🇺🇸 remains silent. pic.twitter.com/2eUU7ao3BV– Carl Bildt (@carlbildt) March 22, 2025
Также в заявлении предостерегли, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".
21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.
В тот же день в Стамбуле тысячи людей вышли к мэрии города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра.
Имамоглу, в свою очередь, отрицает выдвинутые против него обвинения.
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