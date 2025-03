В Турции на протестах против ареста мэра Стамбула задержали более 300 человек

В Турции во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали более 300 человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции в субботу, 22 марта, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, демонстрации прошли в более чем десяти городах, включая крупнейший турецкий город Стамбул и столицу Анкару.

22 марта внутриполитическое ведомство страны сообщило, что турецкие власти задержали 343 человека во время ночных протестов в нескольких городах.

В заявлении сказано, что задержания были проведены с целью предотвращения "нарушения общественного порядка".

There are huge protests across 🇹🇷 over the arrest of Istanbul mayor Imamoglu. And numerous others. While 🇪🇺 has been clear in its views 🇺🇸 remains silent. pic.twitter.com/2eUU7ao3BV