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В Турции на протестах против ареста мэра Стамбула задержали более 300 человек

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Новости — Суббота, 22 марта 2025, 13:47 — Уляна Кричковская

В Турции во время ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали более 300 человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции в субботу, 22 марта, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, демонстрации прошли в более чем десяти городах, включая крупнейший турецкий город Стамбул и столицу Анкару.

22 марта внутриполитическое ведомство страны сообщило, что турецкие власти задержали 343 человека во время ночных протестов в нескольких городах.

В заявлении сказано, что задержания были проведены с целью предотвращения "нарушения общественного порядка".

Также в заявлении предостерегли, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".

Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х

21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

В тот же день в Стамбуле тысячи людей вышли к мэрии города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра.

Имамоглу, в свою очередь, отрицает выдвинутые против него обвинения.

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