Президент Германии подписал закон о миллиардном пакете на оборону и инфраструктуру

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу подписал знаковое решение о смягчении долгового тормоза, направленное на увеличение расходов на оборону, инфраструктуру и климатические инициативы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Это означает, что изменения, одобренные парламентом ранее на этой неделе, преодолели последнее препятствие и вступят в силу после публикации в Бюллетене федеральных законов.

Этот шаг ослабляет закрепленный в конституции Германии долговой тормоз, который устанавливает строгие ограничения на государственные расходы на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность.

Теперь любые подобные расходы будут освобождены от долгового правила, если превышают 1% ВВП.

Кроме того, будет создан специальный фонд, освобожденный от долгового тормоза, в который будут предоставлены займы на сумму до 500 миллиардов евро.

Средства фонда направят на ремонт устаревшей инфраструктуры Германии, при этом 100 миллиардов евро выделят федеральным землям, а еще 100 миллиардов евро – на меры по защите климата и "зеленый переход".

Для того, чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".

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