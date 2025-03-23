В Іспанії бурхлива через негоду річка зруйнувала старовинний міст

Жителі іспанського міста Талавера-де-ла-Рейна прокинулися цієї неділі від шокуючої новини про часткове обвалення найстарішого мосту міста, так званого Римського мосту, який піддався сильній течії річки Тежу, викликаній штормом "Мартінью".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання 20minutos.es.

Деяким місцевим жителям вдалося зафіксувати точний момент, коли конструкція мосту зруйнувалася під тиском води, який сягав 1 000 кубічних метрів на секунду.

Como talaverano siento una profunda puñalada y un gran dolor en el corazón al ver cómo se derrumba parte del puente Romano… pic.twitter.com/HCo35jdFKj – Taladefender SAD 🏺 (@taladefender) March 22, 2025

Свідки не могли не висловити свого здивування і подиву з приводу обвалу такого культового місця, яке, на щастя, було закрите для відвідування, коли стався інцидент.

Мер міста Талавера-де-ла-Рейна Хосе Хуліан Ґреґоріо поділився одним із таких відео на своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X: "Сьогодні жахливий день для історії Талавери. Наш старий або "римський" міст щойно частково зруйнувався. Жахливий потік води для міста. Слава Богу, що ми закрили його для громадського транспорту. Сьогодні моє серце, як мера, болить через цю втрату спадщини".

Римський міст – традиційно відомий як Старий міст або міст Санта-Каталіна – є найстарішим мостом у Талавері, що перетинає річку Тежу. Римський за походженням, його будівництво було відновлено наприкінці 15 століття під керівництвом Фрая Педро де лос Моліноса, і він значною мірою зберіг свій нинішній вигляд.

Протягом століть він зазнав кількох реставрацій, остання з яких відбулася у 2002 році, згідно з даними туристичного офісу міста.

На подію вже відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес: "Моя солідарність з усіма жителями Талавера-де-ла-Рейна після руйнування символу міста. Розраховуйте на те, що іспанський уряд відновить римський міст. Ми захистимо спадщину кожного".

Повені, викликані сильними дощами, раніше цього тижня змусили владу на півдні Іспанії евакуювати мешканців понад 350 будинків, перекрити дороги і скасувати шкільні заняття у вівторок.