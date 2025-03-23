В Испании бурная из-за непогоды река разрушила старинный мост

Жители испанского города Талавера-де-ла-Рейна проснулись в это воскресенье от шокирующей новости о частичном обрушении старейшего моста города, так называемого Римского моста, который подвергся сильному течению реки Тежу, вызванной штормом "Мартинью".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание 20minutos.es.

Некоторым местным жителям удалось зафиксировать точный момент, когда конструкция моста разрушилась под давлением воды, которое достигало 1 000 кубических метров в секунду

Como talaverano siento una profunda puñalada y un gran dolor en el corazón al ver cómo se derrumba parte del puente Romano… pic.twitter.com/HCo35jdFKj – Taladefender SAD 🏺 (@taladefender) March 22, 2025

Свидетели не могли не выразить своего удивления и недоумения по поводу обвала такого культового места, которое, к счастью, было закрыто для посещения, когда произошел инцидент.

Мэр города Талавера-де-ла-Рейна Хосе Хулиан Грегорио поделился одним из таких видео на своем официальном аккаунте в социальной сети X: "Сегодня ужасный день для истории Талаверы. Наш старый или "римский" мост только что частично разрушился. Ужасный поток воды для города. Слава Богу, что мы закрыли его для общественного транспорта. Сегодня мое сердце, как мэра, болит из-за этой потери наследия".

Римский мост – традиционно известный как Старый мост или мост Санта-Каталина – является старейшим мостом в Талавере, пересекающим реку Тежу. Римский по происхождению, его строительство было восстановлено в конце 15 века под руководством Фрая Педро де лос Молиноса, и он в значительной степени сохранил свой нынешний вид.

На протяжении веков он претерпел несколько реставраций, последняя из которых состоялась в 2002 году, согласно данным туристического офиса города.

На событие уже отреагировал премьер Испании Педро Санчес: "Моя солидарность со всеми жителями Талавера-де-ла-Рейна после разрушения символа города. Рассчитывайте на то, что испанское правительство восстановит римский мост. Мы защитим наследие каждого".

Наводнения, вызванные сильными дождями, ранее на этой неделе заставили власти на юге Испании эвакуировать жителей более 350 домов, перекрыть дороги и отменить школьные занятия во вторник.