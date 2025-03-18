Повені на півдні Іспанії призвели до евакуацій і закриття доріг

Повені, викликані сильними дощами, змусили владу на півдні Іспанії евакуювати мешканців понад 350 будинків, перекрити дороги і скасувати шкільні заняття у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Регіональні посадовці наказали евакуювати мешканців 365 будинків у селі Кампанільяс поблизу міста Малага пізно ввечері в понеділок після того, як сусідня річка вийшла з берегів. Евакуйовані провели ніч у муніципальному спортивному залі.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Начальник внутрішніх справ Андалусії Антоніо Санс повідомив, що для 19 річок в Андалусії у вівторок оголошено червоний рівень тривоги через загрозу повені, оскільки негода поширилася від Малаги на південному узбережжі до районів, що не мають виходу до моря, поблизу Севільї і Кордови. Через підйом води довелося закрити 40 автомагістралей по всій Андалусії, а також деякі залізничні лінії.

Той самий район Малаги постраждав у листопаді, коли сильні дощі на значній території Іспанії призвели до руйнівної повені на сході країни, яка забрала 233 життя, переважно у Валенсії.

Іспанію, яка останніми роками страждає від тривалої посухи, останні два тижні заливають постійні дощі, особливо на півдні країни, а останній шторм виявився занадто сильним для водосховищ і берегів річок.

Науковці та урядовці пов'язують ці коливання між екстремально сухими та вологими періодами зі зміною клімату, яка також призвела до все більш спекотного літа в Іспанії.

10 березня суд в Іспанії, який розслідує минулорічні смертельні повені у Валенсії за підозрою у навмисному убивстві, викликав для свідчень двох колишніх топпосадовців регіону.