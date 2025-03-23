У Румунії затримали жінку, що за безцінь продавала ймовірні археологічні пам’ятки

У Румунії виявили випадок ймовірної торгівлі дакійськими археологічними пам’ятками, конкретне походження об’єктів тепер з’ясовують.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався у неділю у Яссах на північному сході країни. Місцеві поліцейські звернули увагу на жінку, що виставила на продаж різні камені та фрагменти кераміки, схожі на археологічні знахідки, з цінами по 3-5 леїв (30-50 гривень).

Очільник місцевого управління поліції Лівіу Занфіреску розповів, що на предметах були написи, схожі на ті, що на музейних експонатах.

Зі сторінки поліції міста Ясси

У подальшому спілкуванні з поліцією жінка переконувала, що їй ці речі передала особа, у якої вона прибирала.

"Таким об’єктам місце не у шафі. Вони можуть бути з якоїсь музейної колекції чи з університету", – зауважив він.

Зі сторінки поліції міста Ясси

На початку року біля грецького міста Салоніки випадково виявили античну мармурову статую, покинуту в мішку для сміття.

У Кракові восени 2024 року виявили унікальну колекцію старовинних монет, які могли відкопати "чорні археологи".