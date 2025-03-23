У Румунії затримали жінку, що за безцінь продавала ймовірні археологічні пам’ятки
Новини — Неділя, 23 березня 2025, 19:05 —
У Румунії виявили випадок ймовірної торгівлі дакійськими археологічними пам’ятками, конкретне походження об’єктів тепер з’ясовують.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Випадок стався у неділю у Яссах на північному сході країни. Місцеві поліцейські звернули увагу на жінку, що виставила на продаж різні камені та фрагменти кераміки, схожі на археологічні знахідки, з цінами по 3-5 леїв (30-50 гривень).
Очільник місцевого управління поліції Лівіу Занфіреску розповів, що на предметах були написи, схожі на ті, що на музейних експонатах.
У подальшому спілкуванні з поліцією жінка переконувала, що їй ці речі передала особа, у якої вона прибирала.
"Таким об’єктам місце не у шафі. Вони можуть бути з якоїсь музейної колекції чи з університету", – зауважив він.
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