В Румынии задержали женщину, которая за бесценок продавала вероятные археологические памятники
В Румынии обнаружили случай вероятной торговли дакийскими археологическими памятниками, конкретное происхождение объектов теперь выясняют.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Случай произошел в воскресенье в Яссах на северо-востоке страны. Местные полицейские обратили внимание на женщину, которая выставила на продажу различные камни и фрагменты керамики, похожие на археологические находки, с ценами по 3-5 леев (30-50 гривен).
Глава местного управления полиции Ливиу Занфиреску рассказал, что на предметах были надписи, похожие на те, что на музейных экспонатах.
В дальнейшем общении с полицией женщина убеждала, что ей эти вещи передал человек, у которого она убирала.
"Таким объектам место не в шкафу. Они могут быть из какой-то музейной коллекции или из университета", – отметил он.
В начале года возле греческого города Салоники случайно обнаружили античную мраморную статую, брошенную в мешке для мусора.
В Кракове осенью 2024 года обнаружили уникальную коллекцию старинных монет, которые могли откопать "черные археологи".