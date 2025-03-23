В Румынии задержали женщину, которая за бесценок продавала вероятные археологические памятники

В Румынии обнаружили случай вероятной торговли дакийскими археологическими памятниками, конкретное происхождение объектов теперь выясняют.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в воскресенье в Яссах на северо-востоке страны. Местные полицейские обратили внимание на женщину, которая выставила на продажу различные камни и фрагменты керамики, похожие на археологические находки, с ценами по 3-5 леев (30-50 гривен).

Глава местного управления полиции Ливиу Занфиреску рассказал, что на предметах были надписи, похожие на те, что на музейных экспонатах.

Со страницы полиции города Яссы

В дальнейшем общении с полицией женщина убеждала, что ей эти вещи передал человек, у которого она убирала.

"Таким объектам место не в шкафу. Они могут быть из какой-то музейной коллекции или из университета", – отметил он.

Со страницы полиции города Яссы

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