"Ми не продаємося": у Гренландії сотні людей протестували проти зазіхань Трампа

У суботу, 15 березня, сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту проти заяв президента США Дональда Трампа щодо "анексії" острова.

Про це пишуть DW та DR, передає "Європейська правда".

Близько 800 людей пройшли вулицями столиці Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "змусьте Америку піти геть", "ми не продаємося".

Демонстрація завершилася біля консульства США виконанням гімну Гренландії.

Лідер партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс-Фредерік Нільсен заявив: "ми хочемо бути самими собою, і наша автономія і свобода ніколи не будуть обговорюватися".

"Немає ні найменшого шансу, що я буду говорити з Трампом про те, щоб Гренландія стала частиною США. Гренландія буде Гренландією", – заявив він.

Demonstrators on their way to the US consulate.

Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025



🎥: Erik Jensen – FB. pic.twitter.com/wdMjnpOuLz