"Ми не продаємося": у Гренландії сотні людей протестували проти зазіхань Трампа

У суботу, 15 березня, сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту проти заяв президента США Дональда Трампа щодо "анексії" острова.

Про це пишуть DW та DR, передає "Європейська правда".

Близько 800 людей пройшли вулицями столиці Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "змусьте Америку піти геть", "ми не продаємося".

Фото: DR

Фото: DR

Демонстрація завершилася біля консульства США виконанням гімну Гренландії.

Лідер партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії, Єнс-Фредерік Нільсен заявив: "ми хочемо бути самими собою, і наша автономія і свобода ніколи не будуть обговорюватися".

"Немає ні найменшого шансу, що я буду говорити з Трампом про те, щоб Гренландія стала частиною США. Гренландія буде Гренландією", – заявив він.

Demonstrators on their way to the US consulate.

Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025



🎥: Erik Jensen – FB. pic.twitter.com/wdMjnpOuLz – Orla Joelsen (@OJoelsen) March 15, 2025

The beginning of the demonstration at 1pm



Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025 pic.twitter.com/w42P3GMVwh – Orla Joelsen (@OJoelsen) March 15, 2025

У четвер, 13 березня, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде ініціював зустріч лідерів партій острова після чергової заяви президента США Дональда Трампа стосовно острова.

Лідери гренландських партій на зустрічі 14 березня відкинули неодноразові заклики Трампа до захоплення острова.

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія